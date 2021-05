Ao vivo: Acompanhe o depoimento do diretor do Instituto Butantan

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A CPI da Covid ouve na manhã desta quinta-feira (27) o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O instituto foi o primeiro centro a fornecer vacina anticovid à população brasileira, a Coronavac. A expectativa é que ele esclareça detalhes da atuação do instituto desde o início da pandemia, especialmente com relação à produção de vacinas.

Acompanhe ao vivo a CPI da Covid no Senado