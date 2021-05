Morre aos 84 anos o ex-governador do Paraná Jaime Lerner

Morreu na manhã desta quinta-feira, 27, aos 84 anos o ex-governador do Paraná Jaime Lerner. Ele estava internado desde domingo (23) no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, e teve complicações de doença renal crônica.

Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba. Foi, também, duas vezes governador do Estado do Paraná.

entrevista ao JC Fora da política, Lerner foi um dos mais renomados nomes da área de arquitetura e urbanismo. O ex-governador foi o arquiteto que encabeçou o projeto de revitalização da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Em, em 2011, ele demonstrou entusiasmo sobre o desafio de revitalizar um dos principais cartões-postais do Rio Grande do Sul.

Urbanista, ganhou notoriedade internacional por seu projeto de planejamento urbano e da transformação do transporte público da capital paranaense. Lerner realizou projetos de arquitetura e urbanismo em cidades como São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Aracaju, Natal, Goiânia, Campo Grande e Niterói (RJ). Lerner foi consultor em assuntos urbanos para as Nações Unidas (ONU) e participou do desenvolvimento do BRT no Rio de Janeiro, um dos principais meios de transporte durante a Olimpíada de 2016.

Jaime Lerner foi premiado no Concurso Nacional de Projetos pelo edifício-sede da Polícia Federal, em Brasília, em 1967 e em 2007 recebeu da XI Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires o prêmio conjunto pela urbanização Pedra Branca.

Agência Estado