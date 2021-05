FHC diz que votaria em Lula em eventual 2º turno contra Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Fernando Henrique Cardoso (PSDB) após entrevista do tucano ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Na ocasião, após criticar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente FHC (1995-2002) disse que, entre o petista e o militar reformado, votaria no primeiro nas eleições presidenciais do ano que vem, avaliando que Lula (2003-2010) é um "democrata" que respeita as instituições republicanas. Pelas redes sociais, Lula disse que gostou da entrevista de FHC a Pedro Bial e que sempre teve uma "disputa civilizada" com o tucano, com quem disputou duas eleições presidenciais, em 1994 e 1998, perdendo ambas.

contra a reeleição de Bolsonaro FHC afirmou que gostaria de "votar com tranquilidade"e que, caso não apareça um candidato forte de terceira via em 2022, votaria no petista . "Ele faz uma ponte aí. E, em certas circunstâncias, é melhor ter a ponte do que alguém que derrube pontes", afirmou Fernando Henrique, dizendo que o petista é "uma pessoa curiosa" que "olha para os que mais precisam" e que também "gosta dos que não precisam".

"Como pessoa, o Lula é sagaz. Desde que o conheci, fiquei admirado com a capacidade que ele tinha. Ele percebe na hora, e ele muda na hora também. Ele é rápido. Ele não precisa ler, ele percebe", disse em outro momento da entrevista.