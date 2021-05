TRE-RS oficializa nesta terça projeto de capacitação de jovens sobre justiça eleitoral

Para combater a desinformação, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) está promovendo medida de capacitação de jovens sobre o exercício da cidadania. A assinatura de convênio para a oficialização do projeto "Jovem Democracia - Próximas Gerações" ocorre virtualmente nesta terça-feira (18), às 16h.

Idealizado pela Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE-RS, a proposta envolve a criação da disciplina curricular "Tecnologia e Eleições Democráticas" a partir de parceria com escolas privadas de Porto Alegre e do interior do Estado. A capacitação tem duração de 8 horas e traz conteúdo produzido pela Justiça Eleitoral para levar esclarecimento técnico e qualificado aos jovens gaúchos.

De acordo com o TRE-RS, apenas 26 mil dos gaúchos com 16 a 17 anos estão aptos a votar, devido à facultatividade do alistamento eleitoral. Ou seja, considerando a população total dessa faixa etária, apenas 6,6% exercem sua cidadania política para escolha dos representantes.