Porto Alegre deve lançar Central do Cidadão turbinada em 2022

Imagina se as pessoas que estão esperando pela segunda dose da vacina Coronavac ou serão as próximas na fila da imunização recebessem em seu WhatsAppp o aviso do dia ou até possibilidade de agendar um horário para receber o imunizante?

Isso poderia reduzir atrasos - desde que tenha vacina, é claro -, e melhorar a eficiência da campanha tão crucial na pandemia. Isso seria possível se a base de dados da saúde estivesse vinculada a uma plataforma de serviços acessada pelos moradores de Porto Alegre, com estas funcionalidades.

"Se tivesse o sistema funcionando e com cadastro único, poderia mapear e já cadastrar as pessoas usando o WhatsApp", descreve o titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) de Porto Alegre, Gustavo Ferenci, que prefere não falar em prazo, mas espera que, em 2022, já se comece a ofertar as ferramentas da Central do Cidadão.

Assim está sendo chamado o que deve suceder principalmente o 156, seja na frente física, com o teleatendimento, ou pela internet e aplicativo. O prefeito Sebastião Melo anunciou melhorias e maior integração no 156 na largada da gestão , em janeiro. As mudanças devem seguir o conceito de omnichannel, que é tão badalado no setor privado, que envolve todos os canais. A pasta também vem fazendo encontros com áreas da prefeitura para detalhar ações de transparência

A prefeitura tem hoje seis serviços de teleatendimento e cerca de 80 bases de dados. Entre as atuais estruturas, estão o mais popular, o 156, que é o principal meio de conexão com a administração e seus serviços, para fazer reclamação ou obter informações sobre ônibus à poda da árvores. Também é acessado pelo aplicativo #EuFaçoPOA, que na AppleStore e GooglePlay, chamado de 156POA.

O roteiro até formatar a solução que deve dar a argada ao conceito segue duas frentes: encontros com empresas que atuam com soluções na área e audiência pública para ouvir demandas e sugestões de entidades, comunidade e setores públicos.

Nove empresas tiveram encontros com a Secretaria de Transparência na semana passada. A pasta não informa quais são as virtuais possíveis fornecedoras, que terão de se submeter à concorrência sobre as ferramentas de tecnologia usadas para a interface com os cidadãos, bancos de dados e demais requisitos para dar conta das necessidades.

O Jornal do Comércio apurou que a empresa que criou a Magalu, do Magazine Luiza, e a Claro, estão entre as que apresentaram as soluções desenvolvidas. Ferenci espera lançar no segundo semestre o edital e ainda concluir a seleção até dezembro. O processo terá recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"O maior desafio é a integração de bancos de dados das diversas áreas. Isso pode levar anos. São José dos Campos relatou a sua experiência na área e levou 12 anos para finalizar as integrações", comenta o secretário. Na semana passada também, a prefeitura ouviu a trajetória de Curitiba, Medelín e Barcelona , além de São José dos Campos.

Os relatos das soluções nas quatro localidades, referências do que se chama de cidades inteligentes, reforçou também a ideia de que não é só a oferta de tecnologia. "Não adianta fazer a melhor solução se não trabalhar na educação para a digitalização", aponta o secretário. "Se as pessoas não souberem usar, pode ter o melhor app do mundo que não adianta", resume.

Para ampliar até mesmo as contribuições de segmentos cpomo startups e setores de inovação, o Pacto Alegre, que reúne hubs de tecnologia e universidades, deve organizar um hackatton, que são encontros para desenvolver ideias e soluções de forma compartilhada.