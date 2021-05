Parentes, amigos e apoiadores se despedem de Bruno Covas em cortejo por São Paulo

corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas , seguiu em cortejo pelas ruas do centro da capital paulista após ter sido velado, neste domingo (16), na sede da prefeitura, no Viaduto do Chá. Parentes seguiram de carro o caminhão do corpo de bombeiros e apoiadores e simpatizantes acompanharam a passagem pelas vias da cidade. Um grupo maior ficou concentrado na Avenida Paulista.

Covas morreu às 8h20min deste domingo (16), aos 41 anos, em decorrência do câncer da transição esôfago-gástrica e de complicações do tratamento. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. O vice-prefeito Ricardo Nunes assume definitivamente o cargo.

foi restrito a familiares e a um grupo pequeno de amigos O velório, na sede da prefeitura,. A missa de corpo presente foi celebrada pelo padre Rosalvino, da Obra Social Dom Bosco. A cerimônia, no hall monumental do prédio, foi acompanhada por Ricardo Nunes e pelo governador João Doria.

O enterro foi no Cemitério do Paquetá, em Santos, cidade natal de Covas. Lá também está sepultado Mário Covas, ex-governador do estado e avô de Bruno, morto em decorrência de um câncer.

Agência Brasil