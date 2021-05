Familiares, políticos e apoiadores se despedem de Bruno Covas em velório na prefeitura

morto vítima de um câncer neste domingo O velório do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB),(16), acontece no edifício Matarazzo, sede da administração municipal no centro da capital, sob forte comoção de familiares, políticos e apoiadores.

O corpo do prefeito chegou à prefeitura, carregado por agentes da Guarda Civil-Metropolitana, por volta das 13h15, onde a entrada está restrita a familiares e amigos mais próximos, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia.

Do lado de dentro, apenas um pequeno grupo de poucas dezenas de pessoas acompanha uma missa em homenagem ao prefeito. Estão no local os pais de Covas, Pedro Lopes e Renata Covas Lopes, o filho, Tomás, a ex-mulher, Káren e o irmão, Gustavo, além de amigos e do governador e da primeira-dama João Doria e Bia Doria. Também está no local o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), além de secretários. O tio de Covas, o também político Mario Covas Neto, participou da missa lendo um dos trechos da cerimônia.

Do lado de fora, pessoas com bandeiras do Brasil, do PSDB e do Santos Futebol Clube, clube do prefeito, se concentram no viaduto do Chá, em frente à prefeitura. Eles aplaudiram o prefeito, quando o corpo chegou.

Depois, haverá um cortejo pela cidade em cima de um carro dos bombeiros. O sepultamento será feito em Santos, no litoral, terra natal de Covas, em cerimônia restrita à família.

Militantes do PSDB devem se reunir na avenida Paulista, segundo mensagens às quais a reportagem teve acesso. "É importante mobilizarmos as pessoas para irem na avenida Paulista, num último adeus ao querido Bruno (vamos nos esforçar para fazer um momento bonito na Paulista)", diz a mensagem.

A administração municipal pediu à população que não vá à sede da prefeitura ou ao local do sepultamento em Santos. A orientação é que quem quiser homenagear o prefeito participe do cortejo pela cidade.

Folhapress