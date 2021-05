Ao vivo: Acompanhe o depoimento do presidente da Anvisa na CPI da Covid

A CPI da Covid ouve nesta terça-feira (11) o depoimento do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres. Foram apresentados quatro requerimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado para que Barra Torres prestasse depoimento. Acompanhe o depoimento ao vivo.

O primeiro deles, do senador Angelo Coronel (PSD-BA), questiona o fato de a Anvisa ter negado autorização à vacina Sputnik V, produzida pelo laboratório russo Gamaleya. Os outros três requerimentos foram apresentados pelos senadores Eduardo Girão (Podemos-CE), Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Pandemia, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente do colegiado. Para Randolfe, Barra Torres precisa explicar por que houve “atraso e omissão” na compra de imunizantes.