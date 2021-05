Aprovada oferta gratuita de remédios contra Covid

João Gabriel Pezzini

Marcada pelas homenagens de Dia das Mães, comemorado neste domingo, e dos 50 anos da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), foi realizada na Ordem do Dia da sessão desta segunda-feira, da Câmara de Porto Alegre, a votação do projeto de lei número 090/21, encabeçado pela Comandante Nádia (DEM). Após discussões calorosas entre os favoráveis ao projeto e a oposição, foi aprovado, com 23 votos contra 10, o texto de autoria das vereadoras Comandante Nádia (DEM) e Fernanda Barth (PRTB) e dos vereadores Ramiro Rosário (PSDB), Mauro Pinheiro (PL) e Alexandre Bobadra (PSL). O projeto prevê a responsabilidade da Secretaria da Saúde de disponibilizar gratuitamente medicamentos ou suplementos liberados pelo Ministério da Saúde para o tratamento dos pacientes com sintomas da Covid-19, que possuam orientação médica com prescrição.