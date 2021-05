Audiência pública debate contrato entre governo federal e a concessionária Ecosul

A Empresa Concessionária de Rodovias do Sul (Ecosul), pertencente ao grupo EcoRodovias, que foi fundada em 1998 para administrar o Polo Rodoviário de Pelotas por um período de 28 anos, tem intenção de prorrogar esse contrato com o governo federal. O objetivo da Ecosul de continuar administrando as rodovias federais do Rio Grande do Sul será debatido em uma audiência pública nesta segunda-feira (10), às 14h.

Participam da discussão as comissões de Assuntos Municipais e de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. O evento foi proposto pelo deputado Pedro Pereira (PSDB) e será transmitido pelo YouTube da TVALRS.

“Vamos discutir o que a Ecosul pretende, já que faltam cinco anos para o término deste contrato e eles já estão trabalhando por sua prorrogação. A empresa é responsável por 457,3 quilômetros de estradas da Região Sul: a BR-116, entre Camaquã e Jaguarão, e a BR-392, entre Rio Grande e Santana da Boa Vista. São cinco praças de pedágio e, em cada uma dessas praças, é cobrado R$ 12,30 de automóveis. Um valor absurdo. O mais caro do Brasil”, declarou Pereira.

O parlamentar afirma que é preciso entender o que já está sendo tratado entre a Ecosul e o governo federal. “Queremos a redução dos valores do pedágio. Vamos exigir que a BR-392 entre Pelotas e Santana da Boa Vista seja duplicada. Essa rodovia é a mais utilizada para o escoamento da produção agrícola do Rio Grande do Sul. Vamos brigar por investimentos”, afirmou o deputado.