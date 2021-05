Caleffi assume vaga de Danrlei na bancada federal gaúcha

Ex-presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) e empresário do setor de logística e transportes, Paulo Vicente Caleffi (PSDB, foto) tomou posse como deputado federal. Aos 72 anos, ele assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados no lugar do colega de partido Danrlei de Deus, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul. Caleffi é o primeiro suplente de Danrlei, reeleito em 2018.