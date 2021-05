PTB tem o maior número de secretarias no governo Leite

Depois da reforma no secretariado promovida pelo governador Eduardo Leite (PSDB), o PTB se tornou o partido com maior número de integrantes no primeiro escalão do governo tucano. O PTB comanda cinco pastas; o PSDB, três; o MDB, PP e Republicanos, duas cada um; o PSB e Cidadania, uma cada; e nove são dirigidas por secretários sem filiação partidária.

Antes de assumir abertamente cargos no governo do Estado, os deputados do PTB na Assembleia Legislativa se intitulavam uma bancada independente. Entretanto, o partido do vice-governador Ranolfo Vieira votava com o Palácio Piratini.

Agora, no terceiro ano de gestão, a base aliada naturalmente não tem mais a mesma coesão que tinha no início da administração. Nesse contexto, a adesão maior do PTB (que tem cinco parlamentares) fortalece a base de Leite na Assembleia. Afinal, o governo pretende aprovar ainda neste ano projetos importantes para a gestão tucana, como por exemplo o Teto de Gastos estadual, necessário para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

As últimas mudanças no secretariado ocorreram na sexta-feira, quando Leite anunciou três alterações. A Secretaria de Administração Penitenciária, que tinha Cesar Faccioli no comando, passou a ser chamada de Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. O novo titular passou a ser Mauro Rauschild.

Rauschild, por sua vez, deixou o comando da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Essa pasta também mudou de nome, passando a se chamar Secretaria de Igualdade, Cidadania e Direitos Humanos. Assumiu a pasta Regina Becker (PTB), que era secretária de Trabalho, Emprego e Renda.

Em seu lugar, na pasta do Trabalho, assumiu o ex-ministro do Trabalho do governo Temer (MDB) e ex-deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos).

Como ficou o secretariado