Eduardo Leite anuncia mudanças em três secretarias

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (30) mudanças em seu secretariado. Três secretarias sofreram mudanças no comando, sendo que duas delas irão mudar de nome.

A Secretaria de Administração Penitenciária, que tinha Cesar Faccioli no comando, passará a ser chamada de Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, tendo Mauro Rauschild no comando.

Rauschild, por sua vez, deixa o comando da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que também muda de nome, passa a ser a Secretaria de Igualdade, Cidadania e Direitos Humanos, e terá como secretária Regina Becker, que deixa a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.

Em seu lugar, assume o ex-ministro do Trabalho do governo Temer e ex-deputado federal, Ronaldo Nogueira. “Traz sua experiência como ministro para reforçar, nesse momento tão importante que enfrentamos, as políticas de geração de emprego e renda no Rio Grande do Sul”, destacou o governador ao falar sobre seu novo secretário.

Confira as mudanças no secretariado do governo Leite: