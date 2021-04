Assembleia assina termo de cooperação com o Centro de Estudos de Liderança Pública

A Assembleia Legislativa assinou nesta quinta-feira (29) termo de cooperação técnica com o Centro de Estudos de Liderança Pública (CLP) para capacitação de servidores públicos com foco no aumento da competitividade estadual. De acordo com o presidente do Lide/RS, Eduardo Fernandez, que intermediou a aproximação da AL e da CLP, a Assembleia gaúcha é a primeira do País a buscar o apoio do CLP com foco no aumento da eficiência da máquina pública neste formato.

Tadeu Barros, diretor executivo do CLP, diz que a parceria é baseada em três pilares. O primeiro deles é o pragmatismo, o que, segundo Barros, leva políticos a saírem do discurso e adotarem para uma gestão baseada em dados concretos. O segundo ponto é a ideia de gerar continuidade por meio de trabalhos bem feitos.

“O terceiro ponto vai ao encontro a nossa principal meta, que é ter as Assembleias sendo dirigidas baseadas em evidências e pararem de usar achismos. Vocês terão mais ferramentas em rankings para balizar essas decisões”, explicou Barros.

A CLP também dará acesso aos deputados e servidores estudos sobre municípios de todo o Brasil, com população acima de 80 mil habitantes, assim como análises de microrregiões, para comparações e inspirações para novas ações.

“Nossas análises e rankings valorizam muito a solidez fiscal e a preocupação com a qualidade do gasto público como forma de arrumar a casa, com políticas públicas mais eficientes. E dentro disto temos uma preocupação imensa com a questão da infraestrutura”, acrescentou Barros.

Melhorar a infraestrutura gaúcha também é um dos focos prioritários da Assembleia, especialmente com foco nas estradas, assegurou o presidente do poder legislativo. Gabriel Souza usou como exemplo da escassez atual de recursos para a área os valores gerenciados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) atualmente.

“Originariamente o Daer tem no orçamento R$ 130 milhões para cuidar de uma malha de mais de 5 mil quilômetros de rodovia pavimentadas. É menos do que tem o meu município de Tramandaí, com 50 mil habitantes. É uma quantia absolutamente insuficiente e irrisória”, critica Souza.

O deputado acrescenta, porém, que esta escassez é fruto da “Insolidez fiscal” que há anos marca os cofres públicos do Estado. Souza explica que não se consegue recursos financeiros extraordinários com a negociação de títulos públicos, nesta situação de déficit fiscal, para investir e resolver gargalos como este.

“Investir na malha rodoviária salva vidas nas estradas e leva desenvolvimento econômico e socia, com facilidade de escoamento de produção local e instalação de novos empreendimentos. Ainda temos cerca de 60 municípios sem acesso asfáltico, o que é uma vergonha para o Estado”, destacou o presidente da Assembleia.

Foco na competitividade e eficiência pública