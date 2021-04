PDT, PT e PSOL denunciam erros na votação da PEC do Plebiscito na Assembleia

O governo do Estado obteve uma vitória nesta terça-feira (27) ao conseguir a aprovação na Assembleia Legislativa (AL) da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de plebiscito para privatizar três empresas públicas: a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) e Banrisul. Entretanto, as bancadas do PDT, do PT e do PSOL apontam erros na votação e irão entrar com recurso para invalidar a sessão parlamentar.

PEC 280/2019 foi aprovada em primeiro turno por com 33 votos favoráveis e 18 contrários . A proposta precisa ser aprovada em segundo turno para passar a valer. PECs precisam ser aprovadas em duas ocasiões, com, pelo menos, três quintos dos votos (33 votos). O segundo turno da PEC do Plebiscito deve acontecer em 11 de maio.

Em nota conjunta, os três partidos afirmam que, na sessão ocorreram “diversos erros que invalidam o resultado final da votação”.

Segundo as bancadas de oposição do governo, os votos dos deputados estaduais Neri, o Carteiro (Solidariedade) e Dirceu Franciscon (PTB) foram computados de forma errada, o que acabou dando vitória à aprovação da proposta.

De acordo com os partidos, os erros podem ser verificados no Twitter oficial da Assembleia Legislativa e também no canal do YouTube oficial da AL, que realizam a cobertura em tempo real da Sessão Plenária.

A nota afirma que o deputado Gerson Burmann (PDT) questionou os fatos ocorridos no momento que eles ocorreram e que, após a sessão, o presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza (MDB) ligou para o pedetista, confirmando a versão dos fatos.

Em razão disso, as bancadas dos três partidos irão protocolar recurso administrativo na AL para anular a sessão. Para os partidos, a votação foi “eivada de vícios, uma vez que o quórum necessário para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição é de 33 parlamentares. Ou seja, o resultado final de 33 votos x 18 pode ser alterado. Os erros em questão, inclusive, foram reconhecidos pela presidência”.

Conforme a assessoria do presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, os dois equívocos foram percebidos e devidamente corrigidos quando da divulgação do resultado final da votação.

O deputado Neri, o Carteiro não conseguiu votar a tempo, no entanto, teve seu voto computado como “sim” no painel. O voto do parlamentar foi excluído do resultado final. Já o deputado Dirceu Franciscon votou verbalmente “sim”, porém, o voto foi computado como "não" no painel. Como a declaração verbal de voto é soberana, e os registros de áudio e vídeo da sessão mostram que ele votou “sim”, o resultado computado no painel foi corrigido. Assim, conforme a assessoria da presidência da Casa, o resultado de 33 a 18 já é o final, com as devidas correções.

Uma nota oficial a respeito da questão será divulgada ainda nesta quarta-feira (28).