Jaquirana: servidores da Saúde e clinicas privadas são acusados de cobrar por exames no SUS

Operação no começo da manhã desta terça-feira (27), na Serra Gaúcha, apura fraudes na prefeitura de Jaquirana. Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) informou que investigação apontou irregularidades envolvendo servidores da Secretaria da Saúde e donos de clínicas de exames.

A Promotoria de Justiça de Bom Jesus e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Núcleo Saúde) esclareceu que a fraude seria praticada por cinco empresários de Caxias do Sul e cinco funcionários da secretaria, entre eles o titular da pasta da Saúde.

A ação teve apoio da Promotoria de Vacaria e da Brigada Militar nas buscas que ocorreram pela manhã.

Os servidortes foram afastados das funções, informou o MP-RS. Já as empresas e seus sócios foram proibidos de contratar com o poder público, diz nota no site do órgão. "Todos são investigados por concussão e organização criminosa", aponta o Ministério Público.

O golpe ocorria na realização de exames de imagem.

"Os agentes públicos, em conluio com proprietários de três clínicas de imagens de Caxias do Sul, exigiam de usuários do SUS dinheiro para realização de exames que deveriam ser gratuitos", descreve a investigação. Além disso, as clínicas indicadas pelos servidores também receberiam valores da própria prefeitura. A falta de registro dos pagamentos no Portal da Transparência alertou as promotorias para o problema.