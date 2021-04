Bolsonaro liga para Renan Filho em busca de aproximação com Renan Calheiros

Numa tentativa de aproximação com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que será o relator da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro ligou na terça-feira (20) para o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), filho dele. O gesto mostra o movimento do Planalto para abrir algum tipo de canal com o relator da CPI, já que há o receio de que as investigações se concentrem nos erros cometidos pelo governo no combate à pandemia.