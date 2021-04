Sebastião Melo recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, neste domingo (18), no posto avançado do Parque Farroupilha. No domingo, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram a vacinação de pessoas com 62 anos ou mais e também daquelas que buscaram a segunda dose. As imunizações ocorreram na Redenção e na Praça México, no bairro Jardim Leopoldina.