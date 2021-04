PEC que retira plebiscito do Banrisul e Corsan deve ser votada neste mês

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Ao palestrar no Tá na Mesa, da Federasul, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), projetou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a obrigatoriedade de plebiscito para privatizar o Banrisul e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) será votada no final de abril ou no início de maio.

"A PEC do Plebiscito está tramitando. A Assembleia deverá votá-la entre o final de maio e início de abril. Há a necessidade de 33 votos, em dois turnos, para que a Constituição seja mudada. Aí, os parágrafos do artigo 22 serão suprimidos (os que preveem o plebiscito). E aí, se o governo quiser enviar o projeto (de privatização da Corsan) ao Parlamento, essa é uma competência privativa do Executivo, ele o fará".