Presidente da Assembleia RS defende volta às aulas antes de vacinação de todos os professores

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB) - que defende a volta às aulas imediata no Rio Grande do Sul - deve viajar a Brasília na próxima semana para uma reunião com o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. No encontro, Souza deve pressionar o governo federal pela antecipação da vacinação dos professores, o que, na sua opinião, viabilizaria o retorno de atividades presenciais nas escolas. O problema é que a União não dispõe de doses suficientes para imunizar toda a categoria em um curso espaço de tempo.

Durante a coletiva de imprensa que antecede o Tá na Mesa, palestra virtual organizada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Souza disse que a Assembleia está disposta a intermediar a negociação entre o governo e os professores.

"Defendo a volta às aulas imediata. Inclusive, estou esperançoso que o pedido de sustação da liminar (que impede a volta às aulas), impetrado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), seja julgada pelo relator da matéria, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques. Na segunda-feira (12), o Executivo estadual (representado pelo governador Eduardo Leite, PSDB) e o Ministério Público tiveram uma reunião com ele sobre isso. Então, a qualquer momento, pode acontecer (a autorização para a volta às aulas)", afirmou Gabriel Souza.

O presidente da Assembleia reconheceu que não há vacinas suficientes para imunizar todos os professores - o que garantiria a absoluta segurança na volta às aulas. Diante dessa situação, ele propõem um cronograma de vacinação, priorizando os grupos mais vulneráveis entre os profissionais da educação.

"Qual é a ideia que defendo? (A formulação de) um cronograma, uma escala de vacinação dos professores e demais trabalhadores da educação, com prioridade para a educação infantil, seja público ou privada, até a segunda série do ensino fundamental, que formarão a primeira leva a voltar a funcionar por decreto estadual. E, dentro desse grupo, (defendo dar) prioridade aos professores com comorbidades devidamente comprovada por médicos. Espero que possamos fazer um cronograma e, enquanto isso, as aulas voltem a acontecer imediatamente".

Souza lembrou que, em março, assinou um documento - também subscrito por Leite e representantes de outros poderes - solicitando ao governo federal a antecipação da vacinação dos professores. Para reforçar o pedido, o presidente do Parlamento gaúcho viaja para a Capital federal na próxima semana, quando terá uma reunião com o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.

"Precisamos atender ao pleito legítimo dos professores (que pedem vacinação). É muito razoável. Mas também temos que ter uma ponderação, no sentido de não esperar, porque não sabemos quando todos os professores serão vacinados. Isso poderia colocar em risco, mais uma vez, o ano letivo."