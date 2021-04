Pedro Hallal recebe Medalha do Mérito Farroupilha por enfrentamento à Covid-19

Epicovid-19 O epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro Hallal, recebeu nesta terça-feira (6) a Medalha do Mérito Farroupilha, principal distinção conferida pela Assembleia Legislativa gaúcha. Hallal é coordenador do, maior estudo sobre o novo coronavírus no Brasil.

Proposta pelo deputado Zé Nunes (PT) homenagem ocorreu de forma híbrida nesta tarde, na Sala da Presidência da AL. A cerimônia foi acompanhada virtualmente pela secretária de Saúde, Arita Bergmann, pela reitora da UFPel, Isabela Fernandes Andr ade, entre outros representantes da região Sul. , aade, entre outros representantes da região Sul.

Conforme Zé Nunes, Hallal conferiu destaque ao Rio Grande do Sul no cenário nacional pelo seu trabalho no enfrentamento à pandemia, além de "representar uma voz importante na luta pela autonomia universitária e pela democracia". A homenagem, segundo o deputado, é direcionada "à ciência, ao conteúdo intelectual e à democracia". Para ele, Hallal ainda representa aqueles que "atuam ao seu lado e na linha de frente no combate à doença e também os que questionam a ausência de uma política nacional de coordenação ao enfrentamento à pandemia".

A medalha concedida coloca Hallal na galeria de nomes como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Graziela Maciel Barroso, Adolfo Lutz e Suzana Herculano.