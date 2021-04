Rejeitado parecer contra PEC sobre plebiscito da Corsan

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos, da Assembleia Legislativa, rejeitou, nesta segunda-feira (5), o parecer do deputado estadual Edegar Pretto (PT) à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira da Constituição Estadual a exigência de consulta popular para a privatização da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan), Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul (Procergs) e do Banrisul. Em seu relatório, Pretto recomendou o voto contrário à retirada do plebiscito para a privatização dessas empresas. Três deputados da comissão votaram com o petista; oito, contra. Agora o colegiado deve escolher um novo relator para a matéria.