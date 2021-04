Deputado Ernani Polo é internado com Covid-19 na Santa Casa de Porto Alegre

Presidente da Assembleia Legislativa (AL) ao longo de 2020, o deputado estadual Ernani Polo (PP) está internado com Covid-19 no Hospital Pereira Filho, do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, desde quarta-feira (31). O parlamentar, de 47 anos, vem sendo atendido no quarto e faz uso contínuo de oxigênio.