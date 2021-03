Ministro da Defesa é segundo a deixar o governo Bolsonaro nesta segunda

Em uma nota curta, com quatro frases, o ministro da Defesa brasileiro, Fernando Azevedo e Silva, comunicou a saída do cargo nesta segunda-feira (29). Azevedo e Silva é o segundo titular do de ministério a oficializar a saída do governo do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda.

Já o titular da Defesa foi a surpresa do dia. Ele vinha manifestando discordância com a forma como Bolsonaro estava envolvendo as Forças Armadas em algumas declarações em episódios de embate com governadores devido a contrariedades com as ações na pandemia.

O tom da nota de Azevedo e Silva foi de agradecimento ao presidente e às três forças. Também destacou que, no desempenho do cargo, buscou preservar as "Forças Armadas como instituições de Estado".

Veja a nota curta do ministro da Defesa ao deixar o cargo:

Agradeço ao Presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao País, como Ministro de Estado da Defesa.

Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado.

O meu reconhecimento e gratidão aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira.

Saio na certeza da missão cumprida.

Fernando Azevedo e Silva