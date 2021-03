Governador de SC será afastado temporariamente do cargo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), ficará afastado do cargo por até 120 dias a partir de terça-feira (30). A decisão foi tomada na sexta-feira (26) em sessão que analisou o pedido de impeachment do governador pela compra de respiradores no valor de R$ 33 milhões sem licitação.

Esse não é o primeiro processo de impeachment enfrentado por Moisés. Em outubro do ano passado, ele foi afastado do cargo por crime de responsabilidade por conceder equiparação salarial aos procuradores do estado, sendo posteriormente absolvido da acusação.

Assim como em 2020, quem assumirá interinamente governo de Santa Catarina será a vice-governadora, Daniela Reinehr (sem partido).