'A decisão está tomada, vamos privatizar a Carris', garante Sebastião Melo

Agora é oficial: a prefeitura de Porto Alegre vai privatizar a Companhia Carris Porto Alegrense (Carris). O prefeito Sebastião Melo (MDB) disse nesta quarta-feira (24) que “a decisão está tomada”. A declaração foi dada na palestra virtual do prefeito no Tá na Mesa, evento organizado pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Conforme Melo, o paço municipal já está preparando o projeto que será enviado à Câmara Municipal.

"Quero dizer que vamos privatizar a carris, não tem outro jeito, estamos fazendo os tramites para isso", afirmou. “Estamos aprontando um projeto para enviar para a Câmara, pedindo autorização para privatizar. Temos dois caminhos: vender a carris ou ir acabando com as linhas da Carris. Vamos fazer tudo com muita segurança jurídica. Estamos com alguns estudos em andamento. A decisão está tomada, agora vamos pedir a autorização legislativa, e fazer tudo com muita segurança jurídica”, disse Melo, em sua palestra aos empresários.

O prefeito ressaltou ainda que a secretária municipal de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini, está coordenando os estudos, junto com o secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia. Conforme Melo, é necessário garantir que todo o processo seja feito com segurança jurídica, para que, depois de aprovado o projeto na Câmara, a venda da companhia aconteça rapidamente.

Melo quer evitar a demora que tem acontecido no governo do Estado, que aprovou a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e Companhia Riograndense de Mineração (CRM) em julho de 2019, mas, devido a ações judiciais, ainda não conseguiu vende-las.