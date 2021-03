José Alfredo Parode, ex-secretário de Planejamento e ex-presidente do Ipergs, morre de Covid

O ex-secretário estadual de Planejamento e ex-presidente do Ipergs José Alfredo Pezzi Parode é a mais recente vítima da Covid-19 entre personalidades que atuaram em funções públicas no Rio Grande do Sul.

Parode tinha 67 anos e estava lutando contra a doença desde começo de março, quando foi internado no Hospital Santa Clara, do complexo da Santa Casa, na Capital. Parode deixa a mulher Rosângela, os filhos Estevan, Marilin e Bárbara e os netos Sofia, Lara, Noah e Vicente.

"Com muita dor no coração, informo a partida do nosso querido, José Alfredo Pezzi Parode, 67 anos, às 22h50min de 20 de março, por complicações da Covid", escreveu a filha Marilin. O sepultamento está previsto para o fim da tarde deste domingo (21), no cemitério Jardim da Paz.

"O que estamos vivendo é uma tragédia de perdas de pessoas que poderiam ainda fazer muita diferença para impactar positivamente a sociedade", emociona-se Marilin, que está à frente da startup Volta E-Bike, que teve a participação do pai na largada do projeto, na maratona de empreendedorismo da Ufrgs.

Parode percorreu uma trajetória de mais de 40 anos no setor público, ocupando postos de direção de órgãos de gestão e na área da Fazenda de diversos governos, tanto em nível estadual como municipal.

Formado em Administração de Empresas em 1979 pela Pucrs, ele começou a atuar na área pública como técnico científico concursado no Badesul, em 1975. A partir de 1984, assumiu a função de auditor fiscal.

Este ano o administrador de empresas estava ocupando a presidência da Associação dos Moradores do Jardim Isabel e atuando como diretor financeiro do Grêmio Náutico União (GNU), informou Marilin.