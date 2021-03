ALRS protocola pedido de criação de CPI para investigar o 'kit intubação'

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul protocolou o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os preços dos medicamentos e insumos utilizados no combate à Covid-19. A proposta do deputado Thiago Duarte (DEM) foi protocolada nessa quinta (17) e segue para a Procuradoria da ALRS para avaliação de admissibilidade.