Indicação de Otomar Vivian para BRDE é aprovada na Comissão de Finanças

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, da Assembleia Legislativa, aprovou nesta quinta-feira (18) a indicação do ex-chefe da Casa Civil Otomar Vivian (PP) ao cargo de diretor representante do Rio Grande do Sul no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A indicação foi aprovada com 11 votos favoráveis e um contrário - do deputado estadual Giuseppe Riesgo (Novo).

Riesgo chegou a pedir vistas durante a análise da indicação. Ele alegou que Vivian não atendia aos requisitos legais para ocupar o cargo, uma vez que o ex-chefe da Casa Civil é graduado em Educação Física. Conforme a Lei das Estatais, é necessário "formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado".

"Diante das informações recebidas pela comissão e dos esclarecimentos apresentados pelo ex-chefe da Casa Civil, está claro que a Lei das Estatais não autoriza essa indicação", alegou Riesgo. O parlamentar ainda mencionou que pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e do próprio BRDE sobre o indicado nem estavam no parecer apreciado pela Comissão.

O presidente da Comissão de Finanças, Luís Augusto Lara (PTB), o líder do governo e Mateus Wesp (PSDB) defenderam a indicação de Otomar Vivian. Lara destacou que o governador promoveu a indicação depois de receber resposta positiva do comitê técnico do BRDE, que responde às exigências do Banco Central, e também de parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Uma vez aprovada no colegiado, a indicação deve ser aprovada em uma sessão plenária do Legislativo.