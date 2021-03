O prefeito Sebastião Melo (MDB) informou na manhã desta terça-feira (16) que convidou Rodrigo Lorenzoni (DEM) para ser o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre.

Até então, a função era desempenhada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes. "Agradeço ao Ricardo, que exerceu a função interinamente até agora, acumulando atribuições e sendo fundamental para as medidas de apoio que conseguimos estruturar", disse Melo em sua conta no Twitter.