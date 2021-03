Marcelo Queiroga vai assumir o Ministério da Saúde após convite de Bolsonaro

Ele se reuniu com Bolsonaro nesta segunda-feira O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, aceitou convite do presidente Jair Bolsonaro e será o novo ministro da Saúde.(15) no Palácio do Planalto após a recusa da médica Ludhmila Hajjar para assumir o lugar do general Eduardo Pazuello.

É a quarta troca no comando da pasta desde o começo da pandemia do coronavírus, há um ano.

Na véspera, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Queiroga dissera que o presidente conhece seu trabalho, mas que esperaria o posto vagar oficialmente: "Um médico não assume o plantão de outro". Pazuello admitiu nesta segunda-feira (15) que estava avaliando sua substituição.

"O cargo é do presidente da República, existe essa possibilidade desde que eu entrei. Eu poderia ficar a curto, médio e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente está pensando em substituição, avaliando nome, conversei com ele e Ludhmila (Hajjar, que foi cotada para o cargo) e claro que estou a disposição de ajudar a todos que vierem aqui", afirmou o então ministro.

"É continuidade, não há rompimento. Os senhores não estão acostumados com isso, estão acostumados com o político largar a caneta e ir embora. Nós faremos a transição de forma correta e de continuidade quando nos for determinado", completou Pazuello.

Agência Folhapress