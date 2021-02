Restrições na Câmara vão durar enquanto perdurar a bandeira preta, diz Bins Ely

Depois do aumento no número de casos de Covid-19 entre vereadores e servidores da Câmara Municipal, o presidente da Casa, Márcio Bins Ely (PDT), comunicou que o Legislativo municipal deverá voltas às reuniões totalmente virtuais até que Porto Alegre saia da bandeira preta. Além disso, as sessões devem ocorrer apenas nas quartas-feiras e Bins Ely deve conduzi-las das dependências da Câmara.

“Todas as sessões, todas as reuniões na Câmara serão 100% virtuais. Vamos atender a restrição de pessoal (imposta pela bandeira preta), reduzindo para 25% a capacidade de atendimento. Cada vereador poderá ter, no máximo, dois assessores no gabinete. Além disso, mandamos fechar a copa e o restaurante. Não vai ter cafezinho na Câmara”, explicou o presidente.

Quanto ao acesso de visitantes à Casa, que frequentemente levam demandas aos vereadores, o acesso também sofrerá restrições. “Nos gabinetes, o atendimento é restrito a um atendimento por vez, mediante agendamento”, garantiu.

As medidas restritivas foram tomadas na última terça-feira (22), depois que o número de infectados por Covid-19 aumentou em Porto Alegre – inclusive, com vários casos entre funcionários da Câmara e vereadores. Na segunda-feira, uma reunião com o prefeito Sebastião Melo (MDB), secretários e vereadores acabou levando muitas pessoas ao plenário Ana Terra. Dias depois, a vereadora Cláudia Araujo (PSD), servidores do gabinete de Jessé Sangalli (PSDB) e o diretor legislativo da Câmara, Luiz Afonso Peres, teriam obtido resultado positivo nos testes de Covid-19.

Conforme Bins Ely, as medidas de restrição devem vigorar enquanto perdurar a bandeira preta. Antes de o governo do Estado suspender a cogestão da pandemia com os municípios, o prefeito Sebastião Melo (MDB) havia mantido os protocolos de bandeira vermelha, mesmo com os números indicando a situação de gravidade máxima, representada pela cor preta.

Se, na volta da cogestão, Melo decretar protocolos de bandeiras vermelha, o presidente projeta que a mesa diretora da Câmara se reunirá outra vez, para rever os protocolos sanitários da Casa. Entretanto, não há previsão de que isso aconteça.