Bancada do PT na Câmara entra com ação judicial contra Melo

Vereadores do PT de Porto Alegre entraram com ação na Justiça para cobrar responsabilidade do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), sobre a gestão durante a pandemia. Destacando alianças e opções políticas do prefeito, os vereadores afirmam que a circulação acelerada do vírus tem suas razões não só nas aglomerações e no período de férias, mas também em “atitudes do governo municipal que potencializam as ocorrências”.

Os vereadores do PT, que compõem o bloco de oposição ao governo no Legislativo, justificam a medida judicial pelo que consideram erros do prefeito na condução do combate à pandemia, citando "desmonte de serviços de saúde", reabertura lenta de postos de saúde e distribuição do Kit Covid, que também foi alvo de ação judicial. Os vereadores que assinam a ação concluem que o agravamento da pandemia em Porto Alegre "é fruto de opções políticas nefastas”.