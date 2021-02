Como votaram os deputados federais do RS na prisão de Daniel Silveira

A Câmara dos Deputados decidiu por 364 votos a favor e 130 contra, além de três abstenções, manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Pelo menos 29 votos do total foram assinalados por parlamentares do Rio Grande do Sul. O placar "gaúcho" foi de 17 x 12. A bancada tem 31 deputados, mas dois não votaram (maioria dos três de toda a sessão na representação do Brasil).

O deputado alegou, e muitos que são contrários à medida do STF, que estava usando sua condição parlamentar de imunidade e exercendo liberdade de opinião. Nesta sexta-feira (19), Silveira chegou a divulgar um vídeo em que pede desculpas pelas manifestações , o que não conseguiu reverter o resultado em plenário.

Pela descrição da votação disponível no site do Legislativo, o placar terminou com a maioria dos deputados do Rio Grande do Sul votando pela derrubada da prisão. A conduta dos parlamentares de diferentes siglas mostrou unidade de posição, seja pelo não à prisão ou pela manutenção dsa medida.

Foram 17 votos pela libertação de Silveira, 12 pela manutenção da prisão e duas abstenções, de políticos que não chegaram a assinalar a opinião no painel do plenário. A votação foi presencial e remota.

Os deputados do PP (três), PTB (três) e PSDB (dois) votaram todos pelo não. No MDB, deu empate: 2 contra e dois a favor da prisão. Três dos quatro integrantes do PSL, partido de Silveira, apoiaram a liberação do colega de sigla, mas um se absteve.

Os dois nomes do PSB se dividiram, com cada um para um lado. O Novo, com um representante, seguiu a maioria do "não". Já o PDT distribuiu a posição em todas as frentes: um contra, um a favor da medida e um se absteve. O PSD, com bancada de um nome só, foi pelo "não".

Os cinco ocupantes das cadeiras do PT foram favoráveis à medida do STF - maior número do bloco dos "sim" e da bancada gaúcha. O PSOL, que tem apenas uma cadeira, seguiu a linha dos petistas. Assim como, PL e Republicanos, com um cada, que votaram pela prisão do parlamentar.

Confira o voto de cada deputado federal do RS sobre a prisão de Daniel Silveira:

NÃO (contra a prisão): 17 votos

Afono Hamm (PP)

Alceu Moreira (MDB)

Bibo Nunes (PSL)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Danrlei (PSD)

Jerônimo Goergen (PP)

Lisiane Bayer (PSB)

Lucas Redecker (PSDB)

Marcel van Hattem (Novo)

Marcelo Brum (PSL)

Marcelo Moraes (PTB)

Marlon Santos (PDT)

Maurício Dziedrick (PTB)

Osmar Terra (MDB)

Pedro Westphalen (PP)

Sanderson (PSL)

Santini (PTB)

SIM (manutenção da prisão): 12 votos

Bohn Gass (PT)

Carlos Gomes (Republicanos)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Giovani Cherini (PL)

Giovani Feltes (MDB)

Heitor Schuch (PSB)

Henrique Fontana (PT)

Márcio Biolchi (MDB)

Marcon (PT)

Maria do Rosário (PT)

Paulo Pimenta (PT)

Pompeu de Mattos (PDT)

NÃO VOTOU (abstenção): 2 votos