Melo visita Zona Sul e toma banho no Lami neste domingo

Em visita à Praia do Lami, no na Zona Sul de Porto Alegre, neste domingo (14), o prefeito Sebastião Melo “aproveitou” para tomar um banho no local. Melo esteve no local vistoriando as estruturas públicas oferecidas para os banhistas após algumas melhorias já feitas neste ano.

Além dos acessos à orla, o prefeito verificou as obras realizadas nos banheiros, calçadas, churrasqueiras e quiosques da região e lixeiras. Ao todo, 20 novos acessos à praia foram abertos. O prefeito também inspecionou as áreas de lazer e os campos de futebol.

“Acabei de tomar um belo banho no Lami, que é um lugar de lazer para todos. No nosso governo, já fizemos melhorias nas churrasqueiras, reformamos os quiosques e calçadas. Agora, a nossa Secretaria de Esportes colocou brinquedos para a criançada. Venham curtir o Lami, respeitando os protocolos e com distanciamento social”, disse Melo.

Na primeira semana de janeiro, Melo já tinha percorrido a orla na Zona Sul e determinado serviços de melhoria de infraestrutura no Lami, dentro das metas de priorizar a zeladoria da cidade e buscar parcerias para qualificar espaços públicos à população.