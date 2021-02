Parlamentares pedem a Leite que participe de projeto tucano ao Planalto em 2022

Em uma reunião-almoço com o governador Eduardo Leite (PSDB), na tarde desta quinta-feira (11), no Palácio Piratini, um grupo de 13 deputados federais e um senador tucanos fizeram um “chamamento” para que Leite participe da construção da candidatura tucana à presidência da República em 2022. Os parlamentares querem que o governador viaje pelo Brasil discutindo o projeto nacional do partido para a próxima eleição. Embora a maioria dos participantes da reunião tenha evitado chamar Eduardo Leite de pré-candidato a presidente, alguns parlamentares admitiram essa possibilidade.

O deputado federal e presidente do PSDB de Minas Gerais, Paulo Abi-Ackel, foi um deles. Ele saiu da reunião-almoço – que ocorreu, mais especificamente, no Galpão Crioulo – um pouco mais cedo, pois precisava pegar um avião para Belo Horizonte. Na saída, conversou com jornalistas que aguardavam o final do encontro.

“Fizemos um chamamento para que ele ande pelo país, para que se apresente mais em Brasília, para que ande mais pelos estados brasileiros. Ele pode, sem dúvida nenhuma, se apresentar como um personagem nacional e, portanto, se colocar, sim, como um pré-candidato à presidência da República”, disse Ab-Ackel.