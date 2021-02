Valter Nagelstein é indiciado por racismo qualificado

O ex-vereador Valter Nagelstein (PSD) foi indiciado por racismo qualificado em inquérito da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O caso foi encaminhado à Justiça nesta terça-feira (9).

Nagelstein lamenta a vitória e a consolidação de uma bancada formada por "maioria de jovens e negros” A investigação se debruçou sobre um áudio do candidato à prefeitura de Porto Alegre no primeiro turno em 2020 em que. Pela acusação, o político pode receber pena de dois a cinco anos de reclusão.

criada ainda no final do ano passado após o assassinato de João Alberto Freitas A delegada responsável pelo caso, Andrea Mattos, sustenta que a materialidade do crime é o próprio áudio "assumidamente gravado pelo indiciado" e notoriamente discriminatório e preconceituoso. A investigação foi realizada pela delegacia de Combate a Intolerância da Capital,, um homem negro de 40 anos, no supermercado Carrefour.

A investigação sobre o político gaúcho foi aberta a pedido do Ministério Público Estadual (MPE) a partir de denúncia feita por mais de 40 entidades do movimento negro e representativas do poder judiciário. A delegada salienta que o caso e a decisão da segurança pública não tem qualquer relação com partidos políticos.

Valter Nagelstein chegou a ser ouvido pela Polícia Civil e teria alegado não haver dolo nas suas declarações. O áudio, segundo ele, teria sido gravado a fim de fazer uma leitura do cenário politico, informa a delegada. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a assessoria de imprensa de Nagelstein afirmou que ainda não conseguiu contato com o político mas que deve se manifestar em breve sobre o assunto.

Além de lamentar a eleição de uma bancada negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em sua fala, Valter lamenta que a maior parte da composição do Legislativo esteja ocupada pela esquerda. “Fica cada vez mais evidente que a ocupação que a esquerda promoveu nos últimos 40 anos da universidade, das escolas, do jornalismo e da cultura produzem os seus resultados. São vereadores sem nenhuma tradição política, nenhuma experiência, nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal”, afirma.