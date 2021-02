Gabriel de Souza toma posse como presidente da Assembleia em 2021

O deputado estadual Gabriel Souza (MDB) tomou posse na manhã desta quarta-feira (3) da presidência da Assembleia Legislativa. Gabriel Souza substitui Ernani Polo (PP) no comando do Parlamento. Durante o seu discurso de posse, o emedebista assumiu o compromisso de apresentar um projeto com alterações no regimento interno da Casa, a fim de modernizar e digitalizar os processos Legislativos – aproximando o Legislativo da sociedade.

“Cabe, em uma era digital, que a população seja chamada ao escrutínio público somente a cada quatro anos? Não tenho dúvida de que há maneiras de criar fluxos, rotinas, ferramentas e soluções para que a sociedade expresse permanentemente suas demandas a nós deputados, seus representantes. E as plataformas digitais, a tecnologia de informação, as experiências de inovação não podem mais ser um cenário distante da cultura e da prática desta Casa”, disse, durante o seu pronunciamento.

Para implementar essa agenda na Casa, o novo presidente vai apresentar uma proposta de mudanças no Regimento Interno da Assembleia. “Nossos ritos precisam ser atualizados. Vamos propor aos senhores e senhoras deputadas uma reforma regimental para isso. Nossas sessões podem ser mais convidativas, nossa Casa pode ser ainda mais aberta e transparente. Precisamos sair da bolha da nossa burocracia política e partidária, do poder e seus entornos, para atingir mais profundamente a opinião pública, especialmente na base da pirâmide social”, projetou.

Gabriel Souza quer ainda que os servidores da Casa apresentem sugestões para atualizar os processos Legislativos. “Pretendo orientar os técnicos da Assembleia para que nos tragam propostas de aprimoramento e qualificação de todas as ferramentas legislativas, parlamentares e institucionais. Quero tornar a Assembleia mais acessível, seja presencialmente ou nos meios digitais”.

Segundo o novo presidente, esse trabalho será continuação das mudanças implementadas durante a gestão do seu antecessor, Ernani Polo – que implantou na Casa, por exemplo, o sistema híbrido nas sessões plenárias, através do qual os parlamentares participam presencialmente e virtualmente.

Embora o regimento interno da Assembleia preveja que a Mesa Diretora tenha mandato de dois anos, um acordo entre a maioria dos deputados estaduais prevê que as quatro maiores bancadas se revezarão na presidência da Casa.

Na atual legislatura, os partidos que assumem a presidência são PTB, PP, MDB e PT. O presidente em 2019 foi Luís Augusto Lara (PTB); em seguida, assumiu o cargo Ernani Polo; ontem tomou posse do cargo Gabriel Souza; e, em 2022, Valdeci Oliveira (PT) ocupará o posto.

Junto com Gabriel Souza, foi empossada a nova mesa diretora: Kelly Moraes (PTB) será 1ª vice-presidente; Luiz Marenco (PDT), o 2º vice-presidente; Valdeci Oliveira, o 1º secretário; Ernani Polo, o 2º secretário; Franciane Bayer (PSB); a 3ª secretária; e Zilá Breitenbach (PSDB), a 4ª secretária.