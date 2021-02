Artur Lemos na Casa Civil dá continuidade à reforma do secretariado de Eduardo Leite

A confirmação do nome de Artur Lemos Júnior, que deixará a pasta do Meio Ambiente e Infraestrutura para substituir Otomar Vivian no comando da Casa Civil, é outro passo dado no processo de reestruturação do secretariado do governo do Estado. Vivian, que assumirá em breve a diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), transmite na manhã desta quarta-feira (3), em ato interno, o comando da pasta para seu sucessor. A perspectiva é que uma cerimônia formal seja realizada na próxima segunda-feira (8), dependendo da agenda do governador Eduardo Leite.

Lemos e o deputado Frederico Antunes participaram nesta terça-feira (2) de reunião com o governador que selou a indicação do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura para a Casa Civil. A primeira agenda de Lemos à frente da nova pasta será acompanhar a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB), ao lado de Leite. Lemos destaca que é fundamental ter a máxima condição de comunicação entre os poderes Executivo e Legislativo. Em sua nova função, ele espera erguer mais “pontes” entre esses dois lados.

Com a saída de Lemos do Meio Ambiente e Infraestrutura, quem assume interinamente o seu lugar será o secretário adjunto da pasta, Paulo Pereira. O novo secretário da Casa Civil lembra que, em tese, a mudança do secretariado iniciou no começo do ano quando o ex-secretário da Fazenda de Porto Alegre Leonardo Busatto assumiu a Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado, no lugar de Bruno Vanuzzi, que foi exercer uma atividade na iniciativa privada. “O governador Eduardo Leite vem conversando muito com os partidos que compõem a base para que essa reforma seja salutar e positiva”, enfatiza Lemos.

O secretário diz que, no momento, não há uma definição de nomes e a reforma é uma questão em construção. Lemos acrescenta que não há um prazo determinado para concluir a mudança, mas não acredita que a ação irá demorar muito. Ele também não adianta quantas alterações deverão ser feitas.

Apesar de não serem consideradas como uma reforma de secretariado, não é a primeira vez que a composição do governo Leite sofre trocas. No ano passado, Leany Lemos deixou a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão para assumir a diretoria BRDE e agora vai trabalhar com Otomar Vivian. Com a saída de Leany, as secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão e de Governança e Gestão Estratégica foram unificadas, sob a condução de Claudio Gastal.

Já Catarina Paladini deixou a pasta de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e, em seu lugar, ficou Mauro Hauschild. Por sua vez, Rubens Bender, que estava como secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo, passou o cargo para Rodrigo Lorenzoni. Além disso, Francisco Vargas assumiu a Secretária Estadual de Esporte e Lazer no lugar de João Derly, que foi candidato a prefeito de Porto Alegre.