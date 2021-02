Prefeito Sebastião Melo anuncia projeto de reforma da Previdência

A primeira sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre, nesta segunda-feira (1º) foi prestigiada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), que não só fez o discurso de abertura dos trabalhos, como também respondeu aos questionamentos de vereadores. Em sua fala inicial, Melo anunciou que seu governo apresentaria à Câmara – ainda nesta segunda-feira – a proposta de reforma da Previdência municipal.

Em seu primeiro pronunciamento, o prefeito se mostrou aberto ao diálogo. Melo tem, pelo menos, duas grandes razões para construir uma boa relação com a Câmara. Em primeiro lugar, ele próprio já foi vereador, presidente da Casa e, quando era vice-prefeito de Porto Alegre (2013-2016, na gestão de José Fortunati, então PDT), foi o responsável pela articulação do Paço Municipal com o Legislativo.

Melo sabe da importância de ouvir a base aliada, desde o governo Fortunati, quando fazia reuniões semanais com os aliados. Além disso, os prefeitos que não cultivam uma relação saudável com o Parlamento podem ter o mesmo destino de ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB): abertura de processo de impeachment.

Em segundo lugar, a base aliada do governo Melo não só tem a maioria dos vereadores da Câmara Municipal, mas também ocupa todos cargos de direção da Casa. Inclusive, este ano marcou a primeira vez que os cargos da Mesa Diretora não foram distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas, excluindo todos os partidos de esquerda (PSOL, PT e PCdoB).

Com a tranquilidade de quem dificilmente terá problemas para aprovar os seus projetos, Melo também ouviu o pronunciamento de alguns vereadores, tanto da base aliada quanto da oposição. E até respondeu aos questionamentos e às críticas dos parlamentares.

Mas o principal assunto trazido por Melo foi o desarquivamento da reforma da Previdência de Marchezan. “Tem dois projetos que devem aportar na Casa hoje. Gostaria de pedir uma atenção para eles, pois envolvem a questão da reforma da Previdência”, anunciou Melo.

“Serão dois projetos. O primeiro altera a Lei Orgânica do Município, é o texto que aporta neste momento. Depois vem o projeto com as regras de transição”, ponderou. E complementou: “não é justo que os homens brasileiros se aposentem com 65 anos, e as mulheres, com 62. E os funcionários públicos de Porto Alegre, com 60 anos e 55 anos (respectivamente)”.

O prefeito defendeu a aprovação ainda neste ano, pois “se não fizermos a reforma neste ano, teremos que aportar R$ 1,5 bilhão na Previdência dos municipários. Não há recurso suficiente para tapar buracos nesta cidade, para ter mais creches, para retomar a saúde, se não fizermos a reforma”.

Além desse tema, Melo trouxe outros três temas que defendeu durante a campanha: a reforma do que chamou de “mobilidade humana” (um trocadilho para “mobilidade urbana”); o compromisso com a retomada do ano letivo escolar de 2020; e a quebra do monopólio da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

