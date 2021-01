Ernani Polo comemora economia de R$ 190 milhões da Assembleia

Ao apresentar, nesta quinta-feira (28), o balanço da sua gestão na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Ernani Polo (PP) comemorou a economia de cerca de R$ 190 milhões feita pelo Parlamento gaúcho em 2020 – o que representa 27% do orçamento do Legislativo. No evento realizado no vestíbulo nobre da Assembleia, Polo lembrou também que a Assembleia devolveu R$ 46 milhões ao governo do Estado, para financiar principalmente medidas de combate à estiagem e à pandemia de coronavírus. Na próxima quarta-feira (3), o presidente transmite o cargo para o seu sucessor, Gabriel Souza (MDB).

Em 2019, sob o comando do então presidente Luis Augusto Lara (PTB), a Assembleia havia economizado R$ 148,9 milhões. Em 2020, a pandemia acabou diminuindo os custos do Parlamento, visto que algumas funções foram suspensas durante os primeiros meses da pandemia. Segundo Polo, isso permitiu a economia de R$ 190 milhões.

“É um valor expressivo. Foi possível chegar a esse patamar, porque muitas ações de rotina do Parlamento foram reduzidas, em função da pandemia. Outras, não aconteceram por um tempo. É importante frisar que esse montante (economizado) faz parte dos R$ 701 milhões, que é o orçamento do Parlamento gaúcho”, ponderou o presidente da Casa.

Quanto ao valor devolvido ao governo, Polo detalhou o destino dos recursos. “Em um primeiro momento, devolvemos R$ 30 milhões para investimentos na área da saúde e enfrentamento da pandemia. Posteriormente, foram (devolvidos) mais R$ 6,4 milhões à Secretaria Estadual de Educação para disponibilizar acesso à internet aos alunos da rede pública estadual e da Uergs. E devolvemos mais R$ 10 milhões para o combate à estiagem na agricultura, que assolou o Estado junto com a pandemia”.

Apesar da economia, a presidência manteve a continuidade das obras no prédio da Assembleia Legislativa – que vem ocorrendo ao longo das gestões de vários presidentes. Entre as melhorias, estão a revitalização da entrada do prédio, a troca dos equipamentos de ar condicionado, a instalação de câmeras digitais para a TV AL e o setor de videomonitoramento da Casa.

Mesmo após a pandemia, sistema híbrido poderá ser usado em audiências públicas e até no plenário