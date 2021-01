Lira diz que irá priorizar as reformas na Câmara

Em visita a Porto Alegre, ontem à tarde, o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), defendeu o encaminhamento, o mais rápido possível, da comissão mista do Orçamento da União - o que poderia permitir o remanejamento de recursos para a criação de um programa social que substitua o Bolsa Família. Além disso, defendeu o encaminhamento das reformas administrativa e tributária, nessa ordem.

Depois de uma reunião-almoço com deputados federais gaúchos na churrascaria NB Steak, em Porto Alegre, Lira foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) no final da tarde, no Palácio Piratini. Depois da reunião a portas fechadas , o candidato à presidência da Câmara - que conta com apoio do Palácio do Planalto - elencou suas prioridades se eleito.

"Neste ano, vamos trabalhar logo no início de fevereiro, primeiro, para instalar a Comissão Mista do Orçamento (CMO), para enfim termos orçamento. Segundo, daremos andamento às reformas, tanto às que estão no Senado como a que está na Câmara, que é a administrativa. Assim que essas duas coisas começarem a tramitar, voltaremos, sim, à discussão efetiva da reforma tributária, porque, até hoje, não temos conhecimento sequer do relatório das comissões", projetou.

Ele criticou seu principal adversário na disputa pela presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), que defende a extensão do auxílio emergencial. "Isso é proselitismo político, porque, no ano passado, a CMO não foi instalada, de modo que já estamos no dia 18 de janeiro (ontem) e não temos orçamento. Sem orçamento, não tem como fazer prorrogação de auxílio, editar uma Medida Provisória".

Lira também defende a extensão do auxílio emergencial até a criação de um programa definitivo, que substitua o Bolsa Família. "Com o orçamento aprovado, e possibilidade de mexer nele através de uma Medida Provisória, por exemplo, deve ter, com certeza, uma prorrogação do auxílio emergencial, dependendo do valor e do tempo, dois meses, até a criação de um programa definitivo".

