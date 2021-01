Quarto suplente, Beto Fantinel assume vaga na bancada do MDB

O quarto suplente da bancada do MDB, Beto Fantinel, assumiu, nesta segunda-feira (11), a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ele ocupa a vaga de Juvir Costella (MDB), que se licenciou do cargo no Parlamento para assumir a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, no início do governo Eduardo Leite (PSDB). Nas últimas sessões plenárias de 2020, Costella voltou para a Assembleia para ajudar o Palácio Piratini a aprovar a prorrogação do ICMS. Depois disso, voltou à pasta dos Transportes.

Essa é a terceira mudança na bancada do MDB nesta legislatura. Nas eleições municipais de 2020, dois deputados estaduais emedebistas se elegeram prefeitos: Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre; e Fábio Branco (MDB) em Rio Grande.

Melo renunciou ao mandato de deputado estadual em 8 de dezembro de 2020, para se dedicar à transição da prefeitura da Capital. Em seu lugar, o 1º suplente do MDB, Carlos Búrigo, que, até então, estava substituindo Costella, tornou-se titular na vaga de Melo. Com a saída de Branco, a 2ª suplente do MDB, Patrícia Alba, também assumiu como titular.

A terceira alteração na bancada do MDB, a princípio, ficaria com a vereadora Comandante Nádia. Em 2018, ao concorrer à deputada estadual, ela terminou a eleição como terceira suplente do MDB no Legislativo. Entretanto, no início de 2020, ela migrou para o DEM.

Por conta da troca partidária, a questão poderia ser judicializada. Mas o caso não chegou a esse ponto, porque Nádia abriu mão da cadeira na Assembleia. "O presidente da Assembleia, deputado estadual Ernani Polo (PP), me telefonou para saber se eu assumiria. Renunciei à vaga para me dedicar ao cargo de vereadora", decidiu.

Se a Comandante Nádia assumisse o cargo na Assembleia, Reginaldo Pujol (DEM) assumiria a vaga dela na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Com a desistência da vereadora, a vaga deixada por Costella ficou com o quarto suplente, Beto Fantinel (MDB) - que assumiu a cadeira em uma cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (11), no Vestíbulo Nobre do Palácio Farroupilha.

No evento, o governador Eduardo Leite (PSDB) foi representado pelos secretários Arthur Lemos (PSDB), do Meio Ambiente e Infraestrutura; e Juvir Costella, de Logística e Transporte. O prefeito Sebastião Melo foi representado pelo secretário municipal de Planejamento de Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer (MDB). Também estavam presentes o deputado Edson Brum (MDB), prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região da Quarta Colônia - localidade onde Fantinel nasceu.

Depois de fazer o juramento de deputado estadual, ele se comprometeu em trabalhar para reduzir a burocracia e os custos para o cidadão. Também disse que pretende atual em prol do agronegócio e desenvolvimento regional

"Já tive uma caminhada com muitos desafios e me sinto preparado para dar voz a quase 30 mil pessoas e principalmente colaborar nas transformações que o RS precisa", disse Fantinel, depois de fazer o juramento na Assembleia.

Natural do município de Dona Francisca (cidade com cerca de 3,6 mil habitantes na região central do Estado), Beto Fantinel é o mais jovem a assumir uma cadeira na bancada do MDB nesta legislatura. Aos 33 anos, o ex-vereador e ex-secretário municipal de Dona Francisca conquistou 29.753 votos nas eleições de 2018.

Novo deputado foi assessor do ex-governador José Ivo Sartori

Beto Fantinel tem uma longa carreira no MDB gaúcho. Foi assessor do ex-governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e, em 2019, assessorou o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB). Estava vinculado ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os anos de 2014 e 2018, presidiu a Juventude do MDB-RS. Durante dois mantados, o núcleo defendeu a oxigenação política, a construção de diálogo e a promoção de debates no interior o estado. Em 2015, por exemplo, coordenou o projeto Juventude na estrada, que contribuiu para o pensamento crítico e a formação de centenas de jovens emedebistas. Em 2017, se licenciou da presidência estadual do núcleo para assumir como presidente nacional da Juventude do MDB.

Também foi vereador e secretário de Saúde da sua cidade Natal. "Quando eu me elegi vereador, aos 21 anos, ou quando fui secretário de Saúde, o que me movia e continua me movendo é a força que a política tem de fazer as transformações para uma sociedade mais justa, mais humana e que a gente consiga combater as desigualdades", afirma Fantinel.

Composição da bancada do MDB em 2021

Carlos Búrigo

Edson Brum

Gabriel Souza

Gilberto Capoani

Patrícia Alba

Tiago Simon

Vilmar Zanchin

Beto Fantinel*

* É o único suplente na bancada. Ocupa a cadeira de Juvir Costella, licenciado da Assembleia para assumir a Secretaria Estadual de Logística e Transporte.