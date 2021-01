Comissão da Assembleia Legislativa mediou solução para educação e cultura

Ao longo de 39 reuniões, 27 audiências públicas e cinco webinários realizados em 2020, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa buscou soluções para a comunidade escolar e a classe artística, em meio à pandemia de coronavírus. Entre as soluções mediadas pelo colegiado, está a doação de R$ 5,4 milhões da Assembleia à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para ampliação do acesso a internet entre professores e alunos da rede pública.

Os deputados estaduais que compõem a comissão chegaram a criar um Comitê Multidisciplinar Pedagógico da Pandemia, com o objetivo de mediar soluções para os problemas enfrentados pela comunidade escolar e para o retorno às aulas. Da mesma forma, foi criado o Grupo de Trabalho Técnico Interinstitucional para Acompanhar a Execução dos Recursos oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no Rio Grande do Sul, entre outros.

Entre os temas relacionados à educação, destacam-se a avaliação do trabalho remoto pedagógico implementado pela Seduc; o planejamento do calendário para a retomada do ano letivo, suspenso por conta da pandemia; e a falta de acesso à internet por parte de professores e estudantes.

Na área cultural, a Comissão apoiou a criação de lei emergencial para o setor no Congresso Nacional - chamada Lei Aldir Blanc - e conduziu debates sobre a aplicação de recursos oriundos dessa legislação.