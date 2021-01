Ary Vanazzi inicia seu quarto mandato como prefeito de São Leopoldo

Eleitos no pleito de 15 de novembro, Ary Vanazzi e Ary Moura tomaram posse como prefeito e vice-prefeito, respectivamente, de São Leopoldo. É o quarto mandato de Vanazzi, que terá o desafio de ser o prefeito dos 200 anos de São Leopoldo e da Imigração Alemã no Brasil, que serão comemorados em 2024.

Vanazzi e Ary Moura foram empossados pela Câmara de Vereadores, junto com 13 vereadores que irão compor a legislatura. A sessão de posse foi realizada de forma online nessa sexta-feira 1º de janeiro de 2021. Vanazzi agradeceu aos demais candidatos do pleito e ao histórico de parceria com Ary Moura na construção de políticas públicas na cidade. “Somos prefeito e vice de toda a cidade e nosso compromisso é governar para a população que mais precisa dos serviços públicos, em especial a saúde, a educação e a assistência social”, destacou o prefeito reeleito.

Destacando a atuação em conjunto com os demais prefeitos da região metropolitana, Vanazzi pediu empenho também aos vereadores dos partidos da base do Governo Federal a definição de um calendário de vacinação. “É inadmissível que a falta de planejamento nos levou a quase 200 mil mortes em todo o Brasil e que agora fiquem brigando pela cor da vacina e de onde ela vem”.

Vanazzi reforçou a compromisso da garantia universal de vagas para crianças de 0 a 3 anos até 2024, o calçamento de mais 200 ruas e a nova rua independência. No discurso, o prefeito comemorou a ampliação da participação de São Leopoldo na distribuição do ICMS e o saldo positivo de São Leopoldo na geração de empregos em 2020, mesmo com a pandemia. “Queremos construir um modelo de sucesso na área de educação relacionada com a tecnologia”, citou o prefeito destacando outro compromisso para os próximos anos.

Confira a lista de vereadores empossados em São Leopoldo: