Melo promete incentivar ações que melhorem a estética de Porto Alegre

Um amplo projeto para melhorar a estética da cidade, começando pelas entradas de Porto Alegre e culminando com a valorização da área central, é um dos desafios públicos colocados por Sebastião Melo. No início da noite desta sexta-feira (1), em cerimônia realizada no Largo Gênio Peres, em frente ao Mercado Público, o emedebista ocupou boa parte do seu discurso de posse falando de propostas urbanísticas.





O centro da cidade é o principal alvo, mas também os acessos até Porto Alegre, pelas avenidas Farrapos e Castelo Branco, hoje com uma paisagem marcada pelo descaso, segundo Melo, que também abordou o tema em cerimônia realizada um pouco antes, na Câmara de Vereadores.





Além de destacar que quer uma marina estruturada no trecho dois da orla do Guaíba, e a valorização do setor náutico em uma cidade com 70 km costeada pelo rio, as propostas de Melo focam principalmente no quadrilátero central de Porto Alegre. Um dos projetos é conceder incentivos a quem embelezar seus prédios, ampliar a área verde e adotar captação de água da chuva e energia solar.





“Temos que levantar o astral da cidade, embelezar Porto Alegre, pintar os prédios, plantar flores nas calçadas. Estou disposto a implantar o IPTU Verde a quem fizer isso, a quem cuidar da água que vem da chuva, a quem coloque iluminação solar e a quem cuide das fachadas de seus prédios”, exemplificou o prefeito.





De acordo com Melo, a nova equipe administrativa já está formatando uma proposta de IPTU Verde, onde os proprietários que preservarem e pintarem seus prédios terão redução no imposto como reconhecimento ao embelezamento da cidade.





“Do jeito que está o centro da cidade não pode mais ficar. Olhem o ‘esqueletão’ (construção inacabada na esquina da rua Floriano Peixoto com a avenida Otávio Rocha). Foi iniciado em 1957, quando eu nem havia nascido, e até hoje não foi concluído. No meu governo, em casos como este, ou o proprietário arruma ou o prédio vem para o chão”, assegurou o novo prefeito.





Melo também destacou a necessidade de renovação e modernização do Mercado Público, com melhorias no segundo piso, horários ampliados e investimento (público e privado) para não apenas receber turistas como estimular os porto-alegrenses a convergirem para o local, estimulando o comércio e o lazer.





Na gestão, assim como declarou na Câmara dos Vereadores, Melo reforçou a proposta de um linha de microcrédito com apoio do BRDE, a formação de um consórcio para compra de vacinas contra Covid na Região Metropolitana, a revogação do aumento do IPTU promovida no governo de Nelson Marchezan e de multas a empresas que tentaram manter as operações em meio a pandemia mesmo contrariando as restrições de isolamento social em diferentes períodos. O Orçamento Participativo será reforçado, assegurou o emedebista. Melo também antecipou que terá mudanças na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Próxima).





“Mandaremos para a Câmara dos Vereadores a quebra do monopólio da Procempa. A inovação e a tecnologia vão concorrer em pé de igualdade com quem faz inovação, no mundo e na cidade. Se tiver a melhor solução, é com ela que faremos. Se não apresentar, contratamos no setor privado”, sinalizou Melo.