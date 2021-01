Márcio Bins Ely é eleito para presidir a Câmara de Porto Alegre em 2021

O vereador Márcio Bins Ely (PDT) foi eleito na tarde desta sexta-feira (1) presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. A escolha ocorreu na primeira sessão do Legislativo do ano, logo após a posse dos 36 vereadores eleitos.

Houve eleição com duas candidaturas ao comando da Câmara. Bins Ely recebeu 26 votos, enquanto a vereadora Karen Santos (PSOL), teve 10 votos.

Houve discussão sobre como seria a forma de escolha entre os vereadores, se por chapa ou cargo a cargo da Mesa Diretora. Após discussão, a presidente da sessão, vereadora Lourdes Sprenger (MDB) encaminhou a votação cargo a cargo.

Assim como Bins Ely, o vereador Idenir Cecchim (MDB) foi eleito vice-presidente da Câmara, com 26 votos, com 10 contrários. O mesmo ocorreu com os outros cargos A escolha dos nomes da Mesa Diretora é feita pelos 36 vereadores.

A Mesa Diretora da Câmara de Porto Alegre em 2021

Presidente - Márcio Bins Ely (PDT)

1º Vice-presidente - Idenir Cecchim (MDB)

2ª Vice-presidente - Comandante Nádia (DEM)

1º Secretário - Hamilton: Sossmeier (PTB)

2ª Secretária - Mônica Leal (PP)

3º Secretário - Cláudio Janta (SD)

Veja a nova composição da Câmara de Porto Alegre:

Partidos e votação na eleição em 2020

PSOL: 4 vagas

Karen Santos: 15.702

Pedro Ruas: 14.478

Matheus Gomes: 9.869

Roberto Robaina: 5.105

PT: 4 vagas

Leonel Radde: 5.611

Laura Sito: 5.390

Jonas Reis: 5.133

Aldacir Oliboni: 4.612

PSDB: 4 vagas

Kaká D’Ávila: 5.101

Moisés Barboza: 4.703

Ramiro Rosário: 4.471

Gilson Padeiro: 3.404

MDB: 3 vagas

Cezar Schirmer: 3.484 * (após a posse nesta sexta-feira, licenciou-se para assumir a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. O primeiro suplente, Pablo Melo, foi empossado)

Idenir Cecchim: 3.110

Lourdes Sprenger 2.522

PTB: 3 vagas

Tanise Sabino: 5.205

Giovane Byl 3.440

Hamilton: Sossmeier 3.299

Partido Novo: 2 vagas

Felipe Camozzato: 14.279 votos

Mariana Pimentel: 3.637 votos

PDT: 2 vagas

Mauro Zacher: 5.520

Márcio Bins Ely: 4.002

PP: 2 vagas

Mônica Leal: 4.140

Cassiá Carpes: 3.492

PCdoB: 2 vagas

Bruna Rodrigues: 5.366

Daiana Santos: 3.715 votos

Republicanos: 2 vagas

José de Freitas 5.929 votos

Alvoni Medina 5.720 votos

DEM: 1 vaga

Comandante Nádia 11.172

PRTB: 1 vaga

Fernanda Barth 4.909 votos

PL: 1 vaga

Mauro Pinheiro 4.947

PSL: 1 vaga

Alexandre Bobadra 4.703

PSD: 1 vaga

Cláudia Vieira de Araújo 4.071

Cidadania: 1 vaga

Jesse Sangali 3.814

PSB: 1 vaga

Airto Ferronato 3.684

Solidariedade: 1 vaga

Claudio Janta 2.394 votos