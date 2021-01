Melo define novo decreto da pandemia em primeira reunião com secretários

O já empossado prefeito de Porto Alegre para mandato até 2024, Sebastião Melo (MDB), faz a primeira reunião com o secretariado neste sábado (2) e já deve discutir o novo decreto regulando o funcionamento de setores na pandemia.

Melo disse, em live nesta sexta-feira (1) quando anunciou os últimos nomes do secretariado que terá 22 integrantes , que deve apresentar a proposta de decreto para as medidas no combate à pandemia. A reunião será às 10h no Salão Nobre do Paço Municipal.