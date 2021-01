Secretariado de Melo: quem são os 22 nomes do primeiro escalão em Porto Alegre

O futuro prefeito de Porto Alegre com posse nesta sexta-feira (1), Sebastião Melo (MDB), definir a equipe principal de gestão, com 22 nomes que estão em 19 secretarias, Procuradoria Geral do Município (PGM), com status de secretaria, Gabinete de Inovação e Coordenação do Gabinete de Comunicação.

Faltam ainda ser nomeados os ocupantes de estatais, como a Procempa, e de empresas públicas como a EPTC e departamentos, como o DMLU.

Nesta sexta-feira, os últimos nomes do primeiro escalão foram anunciados, com Roberto Silva da Rocha, para a PGM, Renato Ramalho, para a área de combate à pandemia, e Gunter Axt como titular da Cultura.

Os 22 secretários de Porto Alegre anunciados por Sebastião Melo:

Secretaria da Fazenda: Rodrigo Sartori Fantinel, auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre há 18 anos, Mestre em Economia e graduado em Ciências Atuariais, foi professor universitário nas áreas de gestão, finanças, previdenciária e tributária, superintendente da Receita Municipal (2008-2014) e presidente do Conselho Fiscal do Previmpa. Na prefeitura, atuou desde 2017 como diretor de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal.

Secretaria de Segurança: Mário Ikeda, coronel da reserva, foi comandante-geral da Brigada Militar (2018-2019) e comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, em Canoas. Gerenciou o Centro Integrado de Comando e Controle Regional durante a Copa do Mundo de 2014 e esteve no Comando de Policiamento da Capital (CPC) entre 2015 e 2017. É bacharel em Ciências Militares e pós-graduado em Políticas e Gestão de Segurança Pública.

Secretaria de Administração e Patrimônio: André Barbosa, advogado com pós-graduação em Direito Eleitoral, foi assessor na Assembleia Legislativa (2000-2004), procurador-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (2005-2006) e assessor jurídico da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social da Capital (2007). Também atuou como secretário-adjunto de Inovação e Tecnologia (2014) diretor jurídico do Conselho Regional de Medicina do RS.

Secretaria de Serviços Urbanos: Marcos Felipi Garcia, formado em Direito, é o secretário mais jovem, com 28 anos. Pós-graduado em Gestão Pública e Direito Administrativo e em Segurança Pública, atuou como chefe da Seção de Assuntos Municipais da Casa Civil no governo de José Ivo Sartori e como assessor jurídico da bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa.

Secretaria de Governança Comunitária e Coordenação Política: Cássio Trogildo, formado em Administração, foi secretário municipal de Obras (2011) de Porto Alegre, e elegeu-se vereador da Capital em 2012, pelo PTB. Reeleito ao cargo em 2016, presidiu a Câmara Municipal de Vereadores por dois anos (2016 e 2017). Nas últimas eleições municipais, em 2019, não disputou a reeleição.

Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos: Cézar Augusto Schirmer, ex-prefeito de Santa Maria e ex-secretário estadual de Segurança, é formado em Direito e foi professor universitário. Começou a carreira política como vereador em Santa Maria (1972) e foi deputado estadual por cinco mandatos e deputado federal em três ocasiões. Foi ainda prefeito de Santa Maria (2008-2016). Em 2016 assumiu ainda a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em 2020, elegeu-se vereador de Porto Alegre.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Ricardo Gomes, advogado, eleito vice-prefeito de Porto Alegre. Foi vereador da Capital na última legislatura (2016-2019) e secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, entre janeiro e agosto de 2017, quando deixou o cargo por não concordar com projeto de revisão do IPTU, que resultaria em aumento de impostos. Segundo Melo, comandará provisoriamente a pasta.

Secretaria de Parcerias Estratégicas: Ana Maria Pellini, integrante do quadro de carreira do Estado, é graduada em Ciências Contábeis e professora universitária do curso na Ufrgs, desde 1977. Mestre em Administração Pública, é auditora da Secretaria da Fazenda desde 1980. Foi diretora geral do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. Foi ainda diretora-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), secretária estadual de Meio Ambiente no governo de José Ivo Sartori e secretária-executiva do Ministério da Cidadania da gestão de Jair Bolsonaro.

Secretaria de Desenvolvimento Social: Léo Voigt, licenciado e bacharel em Sociologia, Mestre em Ciência Política, professor universitário e executivo de organizações públicas e privadas na área de proteção social. É especialista em terceiro setor e responsabilidade social empresarial, políticas públicas e defesa de direitos e inclusão de populações vulneráveis. Foi Presidente da Cruz Vermelha no RS, diretor da Fundação Mauricio Sirotsky e do Instituto Vonpar, presidente do GIFE e diretor-presidente da Cooperativa Mãos Verdes e da Fundação Gerações. É consultor do Escritório da UNESCO no Brasil.

Secretaria da Saúde: Mauro Sparta, cirurgião plástico e mastologista, conselheiro da Amrigs, do Cremers e do Simers, atuava como diretor clínico da UPA Moacyr Scliar, na Capital. Foi diretor do Grupo Hospitalar Conceição, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, diretor Médico e Clínico do HPS de Canoas e superintendente do Hospital Parque Belém. Foi deputado estadual (2009-2010), secretário estadual do Meio Ambiente(2005- 2006), chefe da Casa Civil Adjunto do Estado (2004), vice- prefeito de Passo Fundo (1997-2004) e secretário municipal de Saúde Passo Fundo (1997).

Secretaria do Meio Ambiente: Germano Bremm, atual secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, é advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. Atua ainda como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), em Porto Alegre.

Secretaria de Esportes: Antônio Carlos de Oliveira Pereira (Kiko), licenciado em Educação Física e pós-graduado em Lutas, foi treinador de judô de medalhistas do Brasil em diversas Olimpíadas, e coordenador técnico de Judô da Sogipa. Na área política foi chefe de gabinete do deputado federal João Derly (2014-2018) e esteve à frente do mesmo cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

Secretaria de Mobilidade Urbana: Luiz Fernando Záchia, advogado, ex-deputado estadual (2003-2010), ex-vereador da Capital (1993-2002) e presidente da Câmara de Vereadores (2001), foi também diretor Administrativo e Financeiro da Ceitec. Secretário Municipal do Meio Ambiente (2011-2013), secretário estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (2008-2009) e chefe da Casa Civil (2007-2008). Presidiu a Assembleia Legislativa (2006) e foi idealizador do Pacto pelo Rio Grande.

Secretaria de Transparência e Controladoria: Gustavo Ferenci, jornalista, atua na elaboração de políticas públicas de transparência e dados abertos. Foi Chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na gestão de José Ivo Sartori. Antes de assunir a Secretaria, coordenava a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. Na campanha eleitoral de Melo foi coordenador do Plano de Governo.

Secretaria da Educação: Janaina Audino, pedagoga, especialista em Gestão Escolar, Mestre em Gestão Educacional e Doutora em Educação. Trabalhou na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e no Instituto Jama. Com mais de 15 anos de experiência na área, atua como consultora na área.

Secretaria da Habitação: André Machado, jornalista e master em Gestão de Empresas de Comunicação, por 25 anos atuou nos grupos RBS e Bandeirantes. Foi professor do curso de Jornalismo da Unisinos. Em 2020, foi Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. É o primeiro suplente da bancada do Progressistas na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Secretaria de Obras: Pablo Mendes Ribeiro, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre (2017-2020), foi vereador suplente na legislatura anterior, tendo assumido o cargo em 2015 e 2016. Foi gerente de Fiscalização do Transporte Urbano do Distrito Federal, secretário-adjunto de Turismo e da Indústria e Comércio de Porto Alegre e articulista político do MDB nacional. Atualmente, é filiado ao DEM.

Secretaria da Cultura: Gunter Axt, historiador, 51 anos, mestre em História na Ufrgs e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como gestor cultural em patrimônio em diversos órgãos e instituições públicas, como Assembleia Legislativa e Judiciário e Ministério Público do RS. Entre 2006 e 2008, integrou a curadoria do seminário internacional Fronteiras do Pensamento. Clovis André Silva da Silva será secretário-adjunto de Cultura, 44 anos, tem trabalhos reconhecidos e serviços prestados nas seguintes áreas: da Gestão Pública, das Políticas Culturais e da Cidadania.

Secretaria Extraordinária de Combate ao Novo Coronavírus: Renato Ramalho, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especialista em Direito Administrativo e Tributário, procurador municipal de Porto Alegre, chefe da Assessoria Institucional da PGM junto ao TCE e ao MP e coordenador da Força-Tarefa da PGM POA de combate à Covid-19.

Procuradoria Geral do Município (PGM): Roberto Rocha da Silva, advogado, com 42 anos. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1999, com especialização em Direito Civil e mestrado em Direito Privado. Procurador de carreira de Porto Alegre desde 2009. Foi Procurador-Geral substituto e Procurador-Geral adjunto de Porto Alegre na área de Domínio Público, Patrimônio Histórico, Urbanismo e Meio Ambiente (2017). É professor de Direito em Pós-Graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis.

Gabinete de Inovação: Fernando Mattos, engenheiro mecânico, atuou na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, foi secretário adjunto, membro do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado e do Conselho Universitário da Uergs. É consultor de Inovação, um dos idealizadores do Movimento Empresarial pela Inovação, presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e diretor do Movimento Brasil Competitivo. Foi idealizador do Programa do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.

Coordenador do Gabinete de Comunicação: Flávio Dutra, jornalista, atuou nos principais veículos de comunicação de Porto Alegre, coordenando grandes coberturas nacionais e internacionais. Foi presidente da TVE, atuou na área de Comunicação do Governo do Estado, foi duas vezes secretário de Comunicação da Prefeitura, superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa e assessor no Senado.