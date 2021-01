Melo define mais quatro nomes do secretariado para Porto Alegre

Mais quatro nomes do secretariado da gestão de Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre foram anunciados nesta sexta-feira (1). São nomes para as pastas da Cultura, Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus e Procuradoria Geral do Município (PGM). A posse é nesta sexta-feira

No anúncio em live pelo Facebook, Melo, que toma posse durante a tarde, mandou recados sobre o que espera dos integrantes de sua equipe:

"Não suportarei governos paralelos. O governo é um só", preveniu, cirando antes que "o pior dos secretários é o que concorda com tudo". O tom reflete a expectativa de que os ocupantes das pastas participem com soluções.

Os novos escolhidos são Roberto Silva da Rocha, para a PGM, Renato Ramalho para a área de combate à pandemia, Gunter Axt como titular da Cultura e Clóvis André da Silva como adjunto da área.

Da Cultura, Melo já fez uma encomenda, que a equipe do historiador Axt comece a pensar nos eventos dos 250 anos da Capital, que será em 2022. "Queremos um grande evento", avisou o futuro prefeito.

O futuro secretário da Cultura disse que pretende formar grupo de conselheiros com notáveis "para dar ideias e fiscalizar o secretário". Axt também observou que a cultura é a área mais afetada pela pandemia. "Será a última a sair", preveniu, citando que pretende descentralizar as ações na pasta.

O procurador geral terá também de, mais que orientar sobre legalidades, indicar caminhos para resolver questões. "Uma visão de uma cidade que tem de funcionar. Quando diz não, precisa dar alternativas", explicou Melo, que encomendou de Rocha estudo para buscar uma solução à gestão do Mercado Público, que chegou a ser alvo da tentativa de concessão ao setor privado pelo prefeito que sai, Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Ramalho afirmou, ao entrar durante a live, que vai se dedicar à construção dos decretos municipais, que vão regular as medidas da pandemia, e pautará as suas ações por "três valores". "Equilíbrio para encontrar ações necessárias, diálogo para construir de forma colaborativa as ações para enfrentar o coronavírus e transparência na divulgação de dados e informações", listou o futuro ocupante da pasta extraordinária.

Os 22 secretários de Porto Alegre anunciados por Sebastião Melo:

Secretaria da Fazenda: Rodrigo Sartori Fantinel, auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre há 18 anos, Mestre em Economia e graduado em Ciências Atuariais, foi professor universitário nas áreas de gestão, finanças, previdenciária e tributária, superintendente da Receita Municipal (2008-2014) e presidente do Conselho Fiscal do Previmpa. Na prefeitura, atuou desde 2017 como diretor de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal.

Secretaria de Segurança: Mário Ikeda, coronel da reserva, foi comandante-geral da Brigada Militar (2018-2019) e comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, em Canoas. Gerenciou o Centro Integrado de Comando e Controle Regional durante a Copa do Mundo de 2014 e esteve no Comando de Policiamento da Capital (CPC) entre 2015 e 2017. É bacharel em Ciências Militares e pós-graduado em Políticas e Gestão de Segurança Pública.

Secretaria de Administração e Patrimônio: André Barbosa, advogado com pós-graduação em Direito Eleitoral, foi assessor na Assembleia Legislativa (2000-2004), procurador-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (2005-2006) e assessor jurídico da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social da Capital (2007). Também atuou como secretário-adjunto de Inovação e Tecnologia (2014) diretor jurídico do Conselho Regional de Medicina do RS.

Secretaria de Serviços Urbanos: Marcos Felipi Garcia, formado em Direito, é o secretário mais jovem, com 28 anos. Pós-graduado em Gestão Pública e Direito Administrativo e em Segurança Pública, atuou como chefe da Seção de Assuntos Municipais da Casa Civil no governo de José Ivo Sartori e como assessor jurídico da bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa.

Secretaria de Governança Comunitária e Coordenação Política: Cássio Trogildo, formado em Administração, foi secretário municipal de Obras (2011) de Porto Alegre, e elegeu-se vereador da Capital em 2012, pelo PTB. Reeleito ao cargo em 2016, presidiu a Câmara Municipal de Vereadores por dois anos (2016 e 2017). Nas últimas eleições municipais, em 2019, não disputou a reeleição.

Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos: Cézar Augusto Schirmer, ex-prefeito de Santa Maria e ex-secretário estadual de Segurança, é formado em Direito e foi professor universitário. Começou a carreira política como vereador em Santa Maria (1972) e foi deputado estadual por cinco mandatos e deputado federal em três ocasiões. Foi ainda prefeito de Santa Maria (2008-2016). Em 2016 assumiu ainda a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em 2020, elegeu-se vereador de Porto Alegre.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Ricardo Gomes, advogado, eleito vice-prefeito de Porto Alegre. Foi vereador da Capital na última legislatura (2016-2019) e secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, entre janeiro e agosto de 2017, quando deixou o cargo por não concordar com projeto de revisão do IPTU, que resultaria em aumento de impostos. Segundo Melo, comandará provisoriamente a pasta.

Secretaria de Parcerias Estratégicas: Ana Maria Pellini, integrante do quadro de carreira do Estado, é graduada em Ciências Contábeis e professora universitária do curso na Ufrgs, desde 1977. Mestre em Administração Pública, é auditora da Secretaria da Fazenda desde 1980. Foi diretora geral do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. Foi ainda diretora-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), secretária estadual de Meio Ambiente no governo de José Ivo Sartori e secretária-executiva do Ministério da Cidadania da gestão de Jair Bolsonaro.

Secretaria de Desenvolvimento Social: Léo Voigt, licenciado e bacharel em Sociologia, Mestre em Ciência Política, professor universitário e executivo de organizações públicas e privadas na área de proteção social. É especialista em terceiro setor e responsabilidade social empresarial, políticas públicas e defesa de direitos e inclusão de populações vulneráveis. Foi Presidente da Cruz Vermelha no RS, diretor da Fundação Mauricio Sirotsky e do Instituto Vonpar, presidente do GIFE e diretor-presidente da Cooperativa Mãos Verdes e da Fundação Gerações. É consultor do Escritório da UNESCO no Brasil.

Secretaria da Saúde: Mauro Sparta, cirurgião plástico e mastologista, conselheiro da Amrigs, do Cremers e do Simers, atuava como diretor clínico da UPA Moacyr Scliar, na Capital. Foi diretor do Grupo Hospitalar Conceição, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, diretor Médico e Clínico do HPS de Canoas e superintendente do Hospital Parque Belém. Foi deputado estadual (2009-2010), secretário estadual do Meio Ambiente(2005- 2006), chefe da Casa Civil Adjunto do Estado (2004), vice- prefeito de Passo Fundo (1997-2004) e secretário municipal de Saúde Passo Fundo (1997).

Secretaria do Meio Ambiente: Germano Bremm, atual secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, é advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. Atua ainda como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), em Porto Alegre.

Secretaria de Esportes: Antônio Carlos de Oliveira Pereira (Kiko), licenciado em Educação Física e pós-graduado em Lutas, foi treinador de judô de medalhistas do Brasil em diversas Olimpíadas, e coordenador técnico de Judô da Sogipa. Na área política foi chefe de gabinete do deputado federal João Derly (2014-2018) e esteve à frente do mesmo cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

Secretaria de Mobilidade Urbana: Luiz Fernando Záchia, advogado, ex-deputado estadual (2003-2010), ex-vereador da Capital (1993-2002) e presidente da Câmara de Vereadores (2001), foi também diretor Administrativo e Financeiro da Ceitec. Secretário Municipal do Meio Ambiente (2011-2013), secretário estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (2008-2009) e chefe da Casa Civil (2007-2008). Presidiu a Assembleia Legislativa (2006) e foi idealizador do Pacto pelo Rio Grande.

Secretaria de Transparência e Controladoria: Gustavo Ferenci, jornalista, atua na elaboração de políticas públicas de transparência e dados abertos. Foi Chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na gestão de José Ivo Sartori. Antes de assunir a Secretaria, coordenava a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. Na campanha eleitoral de Melo foi coordenador do Plano de Governo.

Secretaria da Educação: Janaina Audino, pedagoga, especialista em Gestão Escolar, Mestre em Gestão Educacional e Doutora em Educação. Trabalhou na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e no Instituto Jama. Com mais de 15 anos de experiência na área, atua como consultora na área.

Secretaria da Habitação: André Machado, jornalista e master em Gestão de Empresas de Comunicação, por 25 anos atuou nos grupos RBS e Bandeirantes. Foi professor do curso de Jornalismo da Unisinos. Em 2020, foi Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. É o primeiro suplente da bancada do Progressistas na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Secretaria de Obras: Pablo Mendes Ribeiro, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre (2017-2020), foi vereador suplente na legislatura anterior, tendo assumido o cargo em 2015 e 2016. Foi gerente de Fiscalização do Transporte Urbano do Distrito Federal, secretário-adjunto de Turismo e da Indústria e Comércio de Porto Alegre e articulista político do MDB nacional. Atualmente, é filiado ao DEM.

Secretaria da Cultura: Gunter Axt, historiador, 51 anos, mestre em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Em 2009, foi professor visitante na Universidade Paris VII. Atuou como gestor cultural em patrimônio para a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público do RS, Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Militar e do Conselho Nacional do Ministério Público. Entre 2006 e 2008, integrou a curadoria do seminário internacional Fronteiras do Pensamento. Seu livro As Guerras dos Gaúchos venceu dois prêmios Açorianos de Literatura em 2009. Clovis André Silva da Silva será secretário-adjunto de Cultura, 44 anos, tem trabalhos reconhecidos e serviços prestados nas seguintes áreas: da Gestão Pública, das Políticas Culturais e da Cidadania.

Secretaria Extraordinária de Combate ao Novo Coronavírus: Renato Ramalho, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especialista em Direito Administrativo e Tributário, procurador municipal de Porto Alegre, chefe da Assessoria Institucional da PGM junto ao TCE e ao MP e coordenador da Força-Tarefa da PGM POA de combate à Covid-19.

Procuradoria Geral do Município (PGM): Roberto Rocha da Silva, advogado, com 42 anos. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1999, com especialização em Direito Civil e mestrado em Direito Privado. Procurador de carreira de Porto Alegre desde 2009. Foi Procurador-Geral substituto e Procurador-Geral adjunto de Porto Alegre na área de Domínio Público, Patrimônio Histórico, Urbanismo e Meio Ambiente (2017). É professor de Direito em Pós-Graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis.

Gabinete de Inovação: Fernando Mattos, engenheiro mecânico, atuou na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, foi secretário adjunto, membro do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado e do Conselho Universitário da Uergs. É consultor de Inovação, um dos idealizadores do Movimento Empresarial pela Inovação, presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e diretor do Movimento Brasil Competitivo. Foi idealizador do Programa do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.

Coordenador do Gabinete de Comunicação: Flávio Dutra, jornalista, atuou nos principais veículos de comunicação de Porto Alegre, coordenando grandes coberturas nacionais e internacionais. Foi presidente da TVE, atuou na área de Comunicação do Governo do Estado, foi duas vezes secretário de Comunicação da Prefeitura, superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa e assessor no Senado.